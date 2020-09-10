Боксера Кушиташвили приговорили к условному сроку по делу о нападении на росгвардейца и хранении наркотиков

В Москве 235-й гарнизонный военный суд признал боксера Георгия Кушиташвили виновным в избиении росгвардцейца (часть 2 статьи 318 УК) и хранении наркотиков (часть 1 статьи 228 УК), передает ТАСС.

Фото: georgii_kushitashvili / Instagram

Его приговорили к трем годам лишения свободы условно.

Кушиташвили арестовали в начале февраля. Следствие утверждает, что он приобрел около 0,61 грамма кокаина, а при задержании сломал нос росгвардейцу.

По информации Baza, в ночь на 2 февраля сотрудники Росгвардии увидели, как боксер вместе со своим другом Овиком Оганнисяном «приехали на такси и быстро зашли в подъезд дома на Фрунзенской набережной». Они поднялись за молодыми людьми в подъезд, и увидели, как те забирают закладку с наркотиками.

Оганнисян не стал оказывать сопротивления, а Кушиташвили ударил одного из росгвардейцев по лицу.

После этого на Кушиташвили завели уголовное дело и исключили из сборной России по боксу.