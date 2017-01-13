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Правительство согласилось ужесточить законодательство после массового отравления «Боярышником»

Новости
08:59, 13 января
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После того, как в Иркутске умерло более 70 человек из-за отправления спиртосодержащим средством «Боярышник», правительство направило в Госдуму положительный отзыв на законопроект, ужесточающий наказание за нелегальное производство и продажу алкоголя, сообщает РБК. 

РИА Новости

Этот законопроект был внесен в Госмуду около года назад бывшим депутатом Виктором Звагельским. Его проект закона предлагает в десять раз увеличить минимальный штраф для нелегальных производителей и продавцов этилового спирта, алкоголя и спиртосодержащей продукции. По действующему законодательству, такое правонарушение наказывается штрафом до 300 тысяч рублей. Звагельский в своем заокнопроекте предлагает штрафоать нарушителей на сумму, составляющую до 20% от годовой выручки. Минимальная сумма штрафа должна быть не менее трех миллионов рублей, говорится в законопроекте. 

Звагельский также предложил останавливать работу предприятий-нарушителей на срок до 90 дней и штрафовать должностные лица этих компаний на сумму до миллиона рублей. Для физлиц тоже предлагается ввести штрафы до 500 тысяч рублей. Также, по законопроекту, власти будут иметь право изымать имущество, которое использовалось при производстве и продаже нелегального алкоголя. 

В пряснительной записке Звагельский заявил, что рост числа преступлений на алкогольном рынке связан с «высокой доходностью незаконной деятельности и относительно низким размером штрафов». 

Правительство заявило, что готово поддержать законопроект, но просит его доработать. В правительстве сочли чрезмерными размеры штрафов, предлагаемые Звагельским. 

В декабре в больницы Иркутска попали десятки человек с отравлением суррогатным алгоголем. Они выпили спиртосодержащий концентрат для ванн «Боярышник». По последним данным, от отравления алгоколем погибли 78 человек.  Следственный комитет возбудил дело по части 3 статьи 238 УК (производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Обвинение по этому делу было предъявлено 22 людям. 

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