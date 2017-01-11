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По делу о массовом отравлении «Боярышником» в Иркутске задержали начальника ОВД

По делу о массовом отравлении «Боярышником» в Иркутске задержали начальника ОВД

Новости
15:23, 11 января
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Начальника отдела участковых уполномоченных полиции отдела полиции номер 4 по Иркутску Дениса Черемисина задержали по делу о гибели людей из-за отравления спиртосодержащим средством «Боярышник», сообщается на сайте Следственного комитета. 

В отношении Черемисина возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть более двух лиц).

По данным следствия, с 28 января по 31 декабря 2016 года Черемисин не организовал надлежащим образом работу сотрудников полиции на административных участках в Иркутске. В результате в одном из торговых павильонов продавалось спиртосодержащее вещество под видом косметического средства для принятия ванн «Боярышник». В жидкости содержались вещества, опасные для здоровья и жизни человека.

По последним данным, в Иркутске умерли 77 человек, выпивших «Боярышник». Еще три человека остаются в больницах. Следственный комитет возбудил дело по части 3 статьи 238 УК (производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Обвинение по этому делу было предъявлено 22 людям. 

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