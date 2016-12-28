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Рынку косметики предрекли «коллапс» из-за ограничений на «Боярышник»

Новости
22:25, 28 декабря
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Продажи бытовой химии и парфюмерии могут остановиться из-за запрета на торговлю непищевой продукцией с содержанием спирта свыше 25%. Об этом говорится в письме объединения сетей парфюмерно-косметической розницы «Дрогери союз» в Минпромторг и Роспотребнадзор, пишут «Ведомости».

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В письме говорится, что многие товары не являются парфюмерией, но содержат этиловый спирт выше указанных в постановлении о запрете 25%. Среди таких товаров — средства для укладки волос, дезодоранты, косметические жидкости в аэрозолях. Из продажи, в частности, уже изымается лосьон после бритья Gillette с содержанием спирта 69%.

При этом под запрет не попадает одеколон «Тройной» «с совершенно очевидным целевым назначением», хотя в нем этилового спирта меньше 25%, отмечают авторы обращения.

Выполнение постановления Роспотребнадзора «остановит реализацию <...> качественных товаров от ведущих производителей» и «спровоцирует коллапс на рынке», говорится в письме.

Исполнительный директор «Дрогери союза» Константин Пьянков пояснил РИА Новости, что объединение просит конкретизировать постановление, чтобы под запрет не попадала косметика, которую нельзя пить. «Сейчас самый высокий сезон продаж парфюмерно-косметической продукции, все покупают ее на подарки. В итоге это выливается в фантастические цифры потерь. За месяц — то время, что будет действовать постановление Роспотребнадзора — это будет около 10 миллиардов рублей», — отметил Пьянков.

Он добавил, что опасения вызывает сам прецедент введения такого запрета, когда «вышло не до конца уточненное постановление, которое может влиять на добросовестных производителей и продавцов и не достигать той цели, которую оно преследует».

После появления сообщений в письме «Дрогери союза» Роспотребнадзор опубликовал (.pdf) список косметических средств, которые не попадают под запрет на продажу спиртосодержащих жидкостей. Ограничения не касаются спиртосодержащих косметических средств, которые имеют аэрозольную упаковку, фиксирующую крышку с роликовым аппликатором или консистенцию, которая не позволяет использовать продукт в качестве суррогата алкоголя.

В России с 26 декабря действует запрет на продажу в течение 30 дней непищевых жидкостей с содержанием спирта более 25%. Такую меру правительство ввело в связи с массовым смертельным отравлением метиловым спиртом, который содержался в концентрате для ванн «Боярышник». В результате в Иркутске погибли 76 человек, еще 18 находятся в больнице.

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