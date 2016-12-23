Число погибших от отравления «Боярышником» в Иркутске возросло до 75

В Иркутске от отравления концентратом для ванн «Боярышник», содержавшим метиловый спирт, погибли 75 человек. Об этом сообщила пресс-секретарь иркутского Минздрава Татьяна Шкурская, передает «Интерфакс».

По ее словам, из 75 человек в больницах скончались 44. Трупы остальных «доставили в бюро судебно-медицинской экспертизы с места жительства». Экспертиза подтвердила, что они умерли в результате отравления метиловым спиртом. Шкурская подчеркнула, что в больницах Иркутска остаются 19 пострадавших, 27 при этом были выписаны.

Ранее сообщалось о 74 жертвах отравления концентратом для ванн «Боярышник». Жидкость, как указывалось на этикетке, содержала этиловый спирт, а на самом деле там содержался опасный метиловый. По факту массового отравления людей возбудили уголовное дело и задержали 13 подозреваемых. Однако в иркутском суде, где задержанным избирали меру пресечения, сообщили, что среди них нет ни одного производителя концентрата, которые допустили замену этанола на ядовитый метанол, что и привело к массовой гибели людей.

В связи с происшествием в Иркутской области действует режим чрезвычайно ситуации. В регионе введен запрет на продажу любых спиртосодержащих непищевых продуктов.