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В Иркутске изъяли более 10 тысяч бутылок «Боярышника» за сутки

Новости
08:35, 23 декабря
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Иркутские полицейские в ходе рейдов за сутки изъяли 10 тысяч бутылок концентрата для ванн «Боярышник», разлитого в стеклянные бутылки, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По ее словам, за четыре дня полицейские проверили более 3,5 тысячи торговых предприятий области, в том числе ларьки и павильоны, мелкооптовые и оптовые рынки. Из незаконного оборота изъято более 22 тысяч литров алкогольной продукции, «реализация которой осуществлялась с нарушением законодательства», добавила представитель полиции.

«Образцы изъятого алкоголя направлены на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Иркутской области», — добавила она.

Отравившиеся концентратом «Боярышник» люди начали поступать в больницы Иркутска в прошлые выходные. Выяснилось, что вместо этилового спирта в продукте содержался метиловый. Были задержаны 13 человек, которых заподозрили в распространении суррогатного алкоголя.

На сегодняшний день жертвами отравления «Боярышником» стали 74 человека.

Президент России Владимир Путин, комментируя произошедшее, призвал ужесточить контроль за оборотом спиртосодержащей продукции и повысить акцизы на алкоголь.

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