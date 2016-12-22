МИД потребовал от Украины объяснений из-за «веселых картинок» с «Боярышником»

МИД России попросил объяснить появление в социальных сетях украинских послов «веселых картинок» на тему отравления средством «Боярышник» в Иркутске. Сообщение было опубликовано на официальной странице МИД России в фейсбуке.

В посте МИД России были отмечены МИД Украины, посольство Украины в Финляндии и Ирландии, президент и премьер-министр Украины Петр Порошенко и Владимир Гройсман, украинский Минкульт и Дипломатическая академия Украины при МИД.

К посту МИД России был прикреплен скриншот аккаунта в твиттере посла Украины в Исландии и Финляндии Андрея Олефирова. В своем аккаунте он опубликовал изображения, высмеивающие употребления алкогольного средства «Боярышник».

С 17 декабря в больницы Иркустка начали поступать люди, отравившиеся спиртосодержащим средством «Боярышник». 22 декабря Минздрав региона сообщил, что от отправления умерли 72 человека, и еще 33 человека находятся в больницах.

Олефиров в своем твиттере сообщил, что его публикации «направлена не против людей, а власти, которая не может сохранить дома своих людей, а посылает еще и убивать» граждан Украины.