Прямой эфир
60,96
63,65
54,72
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
Варвару Караулову приговорили к 4,5 года колонии
Посла России в Турции Андрея Карлова похоронили в Москве
«Валокордин» и «Боярышник» будут продавать по рецепту
При взрыве газового баллона в подземном переходе в Москве пострадали шесть человек

Число жертв отравления «Боярышником» достигло 72 человек

Новости
12:29, 22 декабря
697
1
Поделиться

От отравления концентратом для ванн «Боярышник» в Иркутске, по последним данным, скончались 72 человека. Об этом сообщается на стране регионального Минздрава.

По состоянию на 16:00 по местному времени (11:00 мск) число пострадавших от отравления суррогатной спиртосодержащей жидкостью составило 118 человек. Из них 72 скончались. Еще 33 находятся в больницах.

Источник ТАСС в медицинских кругах Иркутска сообщил, что часть погибших от отравления умерли не из-за употребления метилового спирта, который содержался в «Боярышнике», а от неизвестного яда. Ранее Минздрав Иркутска сообщил, что от отравления неизвестным ядом скончалась жительница города. По словам ее родственников, она пила водку «Белая береза», которая могла оказаться контрафактной. Официального подтверждения этой информации нет.

По факту распространения контрафактного «Боярышника», в котором этиловый спирт был заменен на метиловый, в Иркутске задержали 11 человек. Спиртосодержащая косметическая жидкость не предназначалась для приема внутрь — предупреждение было на этикетке.

Эпидемия алкогольных отравлений: что пьет нищая Россия. И как планы правительства по борьбе с «Боярышником» могут ухудшить ситуацию

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Орнелла Мути: «Я была бы счастлива получить паспорт из рук Путина»
Утомленные Ельциным: почему Никита Михалков и патриоты боятся девяностых
Наталья Синдеева, Роман Баданин, Анна Монгайт подвели итоги года и рассказали, что ждать в 2017 году
Кто стоит за убийством российского посла: версии Белковского
«Деньги. Прямая линия»
17:00
В пятницу

Задайте вопрос экономисту Евгению Гонтмахеру
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2