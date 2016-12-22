Число жертв отравления «Боярышником» достигло 72 человек

От отравления концентратом для ванн «Боярышник» в Иркутске, по последним данным, скончались 72 человека. Об этом сообщается на стране регионального Минздрава.

По состоянию на 16:00 по местному времени (11:00 мск) число пострадавших от отравления суррогатной спиртосодержащей жидкостью составило 118 человек. Из них 72 скончались. Еще 33 находятся в больницах.

Источник ТАСС в медицинских кругах Иркутска сообщил, что часть погибших от отравления умерли не из-за употребления метилового спирта, который содержался в «Боярышнике», а от неизвестного яда. Ранее Минздрав Иркутска сообщил, что от отравления неизвестным ядом скончалась жительница города. По словам ее родственников, она пила водку «Белая береза», которая могла оказаться контрафактной. Официального подтверждения этой информации нет.

По факту распространения контрафактного «Боярышника», в котором этиловый спирт был заменен на метиловый, в Иркутске задержали 11 человек. Спиртосодержащая косметическая жидкость не предназначалась для приема внутрь — предупреждение было на этикетке.