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Пятьсот самых богатых людей мира стали богаче на 237 миллиардов долларов

Новости
16:37, 28 декабря
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Состояние 500 самых богатых людей на планете увеличилось в 2016 году на 237 миллиардов долларов, подсчитало агентство Bloomberg.

В начале года совокупный капитал людей из списка ТОП-500 богачей быстро сокращался из-за негативной макроэкономической статистики, которую опубликовали власти Китая. За январь-февраль они потеряли около 382 миллиардов долларов.

С середины февраля совокупное состояние самых богатых людей мира начало заметно расти. В июне этот рост приостановила победа на референдуме сторонников выхода Великобритании из Евросоюза, а в ноябре — победа Дональда Трампа на выборах президента США. Однако к закрытию торгов 27 декабря состояние пятиста богатейших людей мира оценивалось Bloomberg в 4,4 триллиона долларов, что на 5,7% больше, чем было в начале года.

Лидером по приросту состояния стал глава инвесткомпании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет. Благодаря победе Трампа на выборах президента США он прибавил к своему состоянию 11,8 миллиарда долларов.

Всего в пятерке лидеров по приросту капитала в 2016 году четыре американца. При этом большинство американских миллиардеров, в том числе Баффет, поддерживали на выборах президента США Хиллари Клинтон, отмечает Bloomberg.

Также в пятерку вошел француз Бернар Арно, который возглавляет Louis Vuitton Moët Hennessy. По итогам года он заработал 7,1 миллиарда долларов, что увеличило его состояние до 38,9 миллиарда долларов.

Значительно вырос капитал и у основателя Microsoft Билла Гейтса, который в этом году возглавил список самых богатых людей по версии Bloomberg. В 2016 году Гейтс увеличил свое состояние почти на 10 миллиардов долларов.

Самый худший результат показал богатейший человек Китая, глава корпорации Dalian Wanda Group Ван Цзяньлинь. За прошедший год его состояние сократилось на 5,8 миллиарда долларов. Богатейший человек Африки Алико Данготе и саудовский принц Аль-Валид бин Талал потеряли по 4,9 миллиарда долларов каждый.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg за прошлый год, 400 богатейших людей мира в 2015 году стали беднее. В общей сложности они потеряли 19 миллиардов долларов. При этом одни из самых серьезных потерь понес Баффет — его состояние уменьшилось на 11,3 миллиарда долларов.

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