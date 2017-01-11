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В Чечне убили четырех боевиков в ходе спецоперации

Новости
21:47, 11 января
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В Чечне в ходе спецоперации убиты четверо членов незаконного вооруженного формирования, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Спецоперация проходила вблизи сел Курчалой и Гелдаган, руководил ей глава республики Рамзан Кадыров, утверждает собеседник агентства. В результате четыре боевика убиты, один задержан. По словам источника, бандиты во время задержания пытались скрыться.

ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что группа боевиков была блокирована полицейскими недалеко от населенного пункта Цоци-юрт.

Ранее «Кавказский узел» со ссылкой на местных жителей сообщал, что спецподразделения силовиков введены в чеченское село Цоци-Юрт, а все выезды из населенного пункта блокированы. По информации издания, в ходе операции задержан 21 человек.

«В село введены спецподразделения. Из села никого не выпускают. Силовики проводят „зачистки“. Школы, магазины, детсады не работают», — рассказал один из местных жителей.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что несколько молодых людей, готовивших серию резонансных преступлений, задержаны в чеченском селе Цоци-Юрт.

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