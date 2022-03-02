Boeing и Airbus приостановили техподдержку российских самолетов

Компании Boeing и Airbus приостановили обслуживание и техническую поддержку самолетов российских авиакомпаний из-за войны в Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявления компаний.

«Поскольку конфликт продолжается, наши команды сосредоточены на обеспечении безопасности наших коллег в регионе», ― говорится в заявлении Boeing.

Производитель также приостановил основные операции в Москве и временно закрыл свой офис в Киеве.

Компания Airbus приостановила поставку запчастей в Россию и работу своего инженерного центра в стране.

После начала военной операции в Украине Евросоюз запретил продажу самолетов и оборудования российским авиакомпаниям.

ЕС, США, Канада, Великобритания и ряд других стран, не входящих в Евросоюз, закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Росавиация со своей стороны закрыла небо для 36 стран.