Boeing и Airbus приостановили техподдержку российских самолетов
Компании Boeing и Airbus приостановили обслуживание и техническую поддержку самолетов российских авиакомпаний из-за войны в Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявления компаний.
«Поскольку конфликт продолжается, наши команды сосредоточены на обеспечении безопасности наших коллег в регионе», ― говорится в заявлении Boeing.
Производитель также приостановил основные операции в Москве и временно закрыл свой офис в Киеве.
Компания Airbus приостановила поставку запчастей в Россию и работу своего инженерного центра в стране.
После начала военной операции в Украине Евросоюз запретил продажу самолетов и оборудования российским авиакомпаниям.
ЕС, США, Канада, Великобритания и ряд других стран, не входящих в Евросоюз, закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Росавиация со своей стороны закрыла небо для 36 стран.
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