На месте крушения грузового Boeing в Киргизии нашли «черный ящик»

Найден один из двух бортовых самописцев с грузового самолета Boeing 747, разбившегося в понедельник утром в пригороде Бишкека. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Киргизии Чынгыза Эсенгулова.

Поиски второго «черного ящик» продолжаются, добавил он.

Грузовой Boeing потерпел крушение утром 16 января под Бишкеком. Лайнер упал на поселок Дача недалеко от аэропорта Манас. По последним данным, погибли 37 человек, в том числе члены экипажа.

В самолете на момент крушения находились пять членов экипажа, среди которых четыре пилота. Самолет выполнял рейс Гонконг — Бишкек — Стамбул.