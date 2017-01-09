Полиция Нидерландов забрала у журналистов обломки малазийского Boeing MH17

В аэропорту Амстердама полиция Нидерландов конфисковала у двух журналистов материалы, касающиеся расследования катастрофы Boeing MH17, в том числе обломки самолета. Об этом в фейсбуке сообщил один из журналистов Стефан Бек.

«Все материалы, собранные Майклом Спеккерсом и мною о катастрофе Boeing MH17 в Донбассе (в Луганске и Донецке), и другие материалы, например, взятые на улицах интервью, были конфискованы полицией по прибытии в Нидерланды», — говорится в сообщении.

Собранные журналистами материалы содержали также обломки малазийского Boeing MH17 и изображения анонимных источников.

Бек также раскритиковал действия правоохранительных органов Нидерландов, которые исключают работу на месте крушения Boeing. Полиция считает опасными эти действия. Журналист утверждает, что работу можно продолжать.

Прокуратура Нидерландов объяснила свои действия тем, что у правоохранительных органов «создалось впечатление, что не все объекты, которые имеют отношение к расследованию, журналисты передадут властям добровольно».

Малазийский Boeing 777 разбился 17 июля 2014 года на востоке Украины. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, которые находились на борту. Большинство из них были подданными Нидерланов.

Расследование крушения ведет совместная следственная группа Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины. В сентябре комиссия представила доклад, в котором сообщила, что ракету запустили с поля возле поселка Первомайский. Этот район контролировали отряды самопровозглашенной Донецкой народной республики. Эксперты утверждают, что зенитный ракетный комплекс «Бук», из которого сбили самолет, доставили из России. Комиссия проанализировала перехваченные телефонные переговоры, показания очевидцев и другие данные для этого вывода.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что международная группа пердставила предварительные заключения, которые нельзя считать «окончательной правдой». Минобороны опровергло информацию о пересечении «Буком» границы с Украиной перед крушением самолета. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала предвзятыми выводы комисии. Захарова обвинила комиссию в том, что она «игнорирует» «неопровержимые доказательства от российской стороны» об авиакатастрофе.