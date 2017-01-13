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Мать убитой девочки потребовала раскрыть местонахождение Бобокуловой

Новости
18:56, 13 января
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Екатерина Мещерякова, мать четырехлетней девочки, которую убила няня Гюльчехра Бобокулова, обратилась в прокуратуру с просьбой сообщить, где находится осужденная, сообщает РБК со ссылкой на имеющееся в его распоряжении обращение.

Мещерякова попросила проверить заключение специалистов Центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского, согласно которому Бобокулова была признана невменяемой. Она также требует сообщить ей, где сейчас находится осужденная, так как беспокоится за безопасность своей семьи.

Потерпевшая считает, что Бобокулову могут выслать в Узбекистан согласно Конвенции о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами. После этого, по мнению Мещеряковой, она может выйти на свободу и вернуться в Россию.

«Моя семья не сможет чувствовать себя в безопасности, если Бобокулова может однажды, приехав из Узбекистана в Москву, встретить меня или моего ребенка у подъезда, так как в ходе следствия она давала показания о том, что у нее были намерения убить всю семью», — цитирует РБК обращение Мещеряковой.

Утром 29 февраля 2016 года Бобокулова убила свою четырехлетнюю воспитанницу и подожгла квартиру своих работодателей. Позже полиция задержала ее у метро «Октябрьское поле». Она держала в руках голову ребенка , называла себя террористкой и грозила устроить взрыв.

Эксперты признали Бобокулову невменяемой. По мнению врачей, она отвечала за свои поступки не в полной мере. Прокуратура попросила отправить Бобокулову на психиатрическое лечение. В ноябре Хорошевский районный суд Москвы освободил преступницу от уголовной ответственности и распорядился направить ее на принудительное лечение.

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