Bloomberg сообщил о переговорах США и ЕС со странами Азии о поставках газа в случае вторжения России в Украину

США и европейские страны ведут переговоры с азиатскими государствами о поставках газа в Европу на случай вооруженного конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, администрация президента США провела переговоры о поставках газа с представителями Китая, Японии, Южной Кореи и Индии. Также Белый дом обратился к крупным производителям газа в Катаре, Нигерии, Египте и Ливии с просьбой увеличить добычу газа на случай эскалации конфликта.

Переговоры с Пекином носили ограниченный характер и еще не привели к какому-либо соглашению, отметили источники.

Также власти США обсуждали этот вопрос с американскими энергетическими компаниями Chevron Corp. и Exxon Mobil Corp. Кроме того, европейские чиновники рассказали об обсуждении обмена долгосрочными газовыми контрактами со странами Азии.

«В отличие от [рынка] нефти, на мировом газовом рынке мало резервных мощностей, и ни один производитель не заявил, что может прокачать гораздо большие объемы в кратчайшие сроки», — говорится в статье.

31 января в Белом доме состоялась встреча Джо Байдена и лидера Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани. Согласно заявлению Белого дома, стороны в частности обсуждали «обеспечение стабильности глобальных поставок энергии». В свою очередь, министр энергетики Катара Саад аль-Кааби заявил, что ни одна страна не сможет обеспечить Европе полный объем газа.

Власти США и Европы опасаются, что Россия может сократить поставки газа в Европу в ответ на санкции, которые введут в случае вторжения российских войск в Украину. В связи с этим США выразили готовность помочь с поставками газа в Европу. Также власти Австралии пообещали увеличить поставки газа в Евросоюз в случае сокращения экспорта из России.

1 февраля Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель рассказал Дождю, что Россия давала Евросоюзу сигналы о возможном прекращении поставок газа.

Фото на превью: Pixabay