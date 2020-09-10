Bloomberg: Кипр заблокировал санкции Евросоюза против белорусских чиновников
Кипр не позволяет странам Евросоюза ввести санкции против высокопоставленных белорусских чиновников, добиваясь введения ограничений против турецких компаний. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Власти Кипра требуют, чтобы в санкционный список включили семь турецких компаний, которые ведут буровые работы по добыче природного газа на спорном участке шельфа в восточном Средиземноморье. Переговоры по этому вопросу ведутся с июня 2019 года.
Как отмечает агентство, министры иностранных дел стран ЕС пообещали ускорить работу по санкциям против Турции. Однако из-за сдерживающих технических факторов обе инициативы могут быть отложены.
Введение санкционных ограничений возможно только при единогласной позиции всех 27 стран-членов ЕС.
Ранее агенство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что решение о санкциях против Беларуси может быть принято 21 сентября, когда пройдет следующая встреча министров иностранных дел ЕС.
Персональные ограничения против белорусских властей уже ввели Латвия, Эстония и Литва — в санкционный список попали президент Беларуси Александр Лукашенко и еще 29 чиновников, в том числе из аппарата администрации президента, Центральной избирательной комиссии, МВД, Минюста, Генпрокуратуры, КГБ и Следственного комитета.
4 сентября издание Die Welt сообщило со ссылкой на источники, что Евросоюз решил не вводить санкции против президента Беларуси, поскольку против этого выступила Германия — ее поддержали Франция и Италия.
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