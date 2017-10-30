Прямой эфир
57,92
67,28
60,07
Подписаться
Новости
Программы
Репортажи TED Кино
BBC
Top Gear Зовите повитуху Война и мир Документальные фильмы Луи Теру Документальные фильмы Дэвида Аттенборо Кулинарные детективы Невидимые города Италии Городские секреты Путешествие по Транссибу с Джоанной Ламли Риллингтон-плейс Допинг Дарреллы Космонавты Силы природы Новости BBC на Дожде
Магазин
Галереи Тесты Блоги Заметки
Расписание Как подключиться Центр поддержки Лица Архив Страна Дождя
Еще
Войти
18+
Новости

РАЭК предупредила о разорении провайдеров из-за новых требований Роскомнадзора

30 октября, 03:33
4 812 0

Требования Роскомнадзора к методам блокировки сайтов на территории России экономически невыполнимы для многих провайдеров и могут привести к их уходу с рынка, говорится в письме Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) главе ведомства Александру Жарову и министру связи Николаю Никифорову. Об этом пишет газета «Ведомости».

В проекте приказа говорится, что осуществлять блокировку провайдеры должны лишь одним — самым дорогим — способом, при помощи глубокого анализа всего трафика (DPI). Из-за дороговизны оборудования DPI малые и средние компании-операторы перейдут под контроль крупных, считают в РАЭК. Президент Ассоциации компаний связи Алексей Стуров отмечает, что фильтрация при помощи DPI приведет к ухудшению качества телекоммуникационных услуг.

Стоимость DPI — не менее нескольких десятков миллионов рублей, рассказала газете директор по стратегическим проектам Института исследований интернета (ИИИ) Ирина Левова. По ее данным, сейчас у операторов такое оборудование установлено точечно. Согласно подсчетам ИИИ, траты на разработку и внедрение DPI для массового использования составят около 5 миллиардов долларов, а поддержка системы обойдется еще в миллиард в год.

Исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарев отметил, что множество небольших провайдеров в случае вступления требований Роскомнадзора в силу будут вынуждены закрыть бизнес. Небольшим считается провайдер, у которого менее 3 тысяч абонентов. Годовая выручка подобных компаний — не выше 10 миллионов рублей.

Нет системы DPI и у крупных провайдеров, таких как «Ростелеком» и «Транстелеком», пишут «Ведомости». В «Ростелекоме» газете сообщили, что не используют DPI для ограничения доступа к ресурсам, потому что это трудно для сети подобного масштаба. Представитель компании отметил, что для фильтрации трафика она использует собственную систему.

Гендиректор фирмы-поставщика сетевых решений RDP. ru Сергей Никулин отмечает, что есть дешевые российские системы DPI, которые большинство операторов смогут себе позволить. Он говорит, что фильтрация контента по URL и IP уязвима, как это показали хакерские атаки в начале июня: тогда заблокированнами оказались страницы, не внесенные в черный список Роскомнадзора.

Здесь и сейчас. Вечернее шоу
«Внимательно смотрим и слушаем Дождь»: зачем понадобился еще один закон о досудебной блокировке сайтов
Объясняет депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко
24 октября
1 426

 

Купите подписку
Вы уже подписчик? Войдите

Купить за 1 ₽

подписка на 10 дней
Варианты подписки
Что дает подписка на Дождь?
Комментарии (0)

Комментирование доступно только подписчикам.
Оформить подписку
Также по теме
Здесь и сейчас

«Система блокировок похожа на хаос»: могут ли требования Роскомнадзора разорить провайдеров
Сегодня 1686
Другие новости
Бывший советник Трампа признал вину в даче ложных показаний ФБР Сегодня в 18:22 В России изменили правила кругового движения Сегодня в 17:49 Путин назвал безобразием выезд опергруппы к блогерам Nemagia Сегодня в 18:03 Мужчина с ножом взял заложников в детском саду в Армении Сегодня в 17:18 Алексеева поручилась за Белых на встрече c Путиным Сегодня в 17:25 Экс-главу кампании Трампа обвинили в сговоре против США Сегодня в 16:50 Путин исключил связь нападения на Фельгенгауэр с нарушением свободы слова Сегодня в 16:45 Бывший глава кампании Трампа сдался ФБР Сегодня в 15:48 Напавшего на учительницу школьника из Ивантеевки обвинили в покушении на убийство Сегодня в 16:05 Генпрокурор Испании обвинил власти Каталонии в растрате и мятеже Сегодня в 15:26
Все новости
Партнерский материал
Партнерский материал

Читайте и смотрите новости Дождя там, где вам удобно
Дайджесты и эксклюзивы каждый день
Главные новости к утреннему кофе
Нажав кнопку «Получать рассылку», я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера
Самое интересное
«Если Навального зарегистрируют, я сниму свою кандидатуру»: первое интервью кандидата в президенты Ксении Собчак
Кашин и mnogohodovochka Путина: роль Тимошенко для Собчак, охранник президента прикрывает преемника и новый большой сюрприз от Кремля
Бунт царебожников: кто выпустил из подполья самую могущественную православную секту, которую остерегается даже патриарх
Новое русское дворянство: что зашифровано в гербах Шойгу, Патрушева, Нарышкина и как Поклонская получила «дворянское звание»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram Viber YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 18+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2