РАЭК предупредила о разорении провайдеров из-за новых требований Роскомнадзора

Требования Роскомнадзора к методам блокировки сайтов на территории России экономически невыполнимы для многих провайдеров и могут привести к их уходу с рынка, говорится в письме Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) главе ведомства Александру Жарову и министру связи Николаю Никифорову. Об этом пишет газета «Ведомости».

В проекте приказа говорится, что осуществлять блокировку провайдеры должны лишь одним — самым дорогим — способом, при помощи глубокого анализа всего трафика (DPI). Из-за дороговизны оборудования DPI малые и средние компании-операторы перейдут под контроль крупных, считают в РАЭК. Президент Ассоциации компаний связи Алексей Стуров отмечает, что фильтрация при помощи DPI приведет к ухудшению качества телекоммуникационных услуг.

Стоимость DPI — не менее нескольких десятков миллионов рублей, рассказала газете директор по стратегическим проектам Института исследований интернета (ИИИ) Ирина Левова. По ее данным, сейчас у операторов такое оборудование установлено точечно. Согласно подсчетам ИИИ, траты на разработку и внедрение DPI для массового использования составят около 5 миллиардов долларов, а поддержка системы обойдется еще в миллиард в год.

Исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарев отметил, что множество небольших провайдеров в случае вступления требований Роскомнадзора в силу будут вынуждены закрыть бизнес. Небольшим считается провайдер, у которого менее 3 тысяч абонентов. Годовая выручка подобных компаний — не выше 10 миллионов рублей.

Нет системы DPI и у крупных провайдеров, таких как «Ростелеком» и «Транстелеком», пишут «Ведомости». В «Ростелекоме» газете сообщили, что не используют DPI для ограничения доступа к ресурсам, потому что это трудно для сети подобного масштаба. Представитель компании отметил, что для фильтрации трафика она использует собственную систему.

Гендиректор фирмы-поставщика сетевых решений RDP. ru Сергей Никулин отмечает, что есть дешевые российские системы DPI, которые большинство операторов смогут себе позволить. Он говорит, что фильтрация контента по URL и IP уязвима, как это показали хакерские атаки в начале июня: тогда заблокированнами оказались страницы, не внесенные в черный список Роскомнадзора.