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Новости

Бизнесмен Виктор Шкулев выкупил американскую долю в медиахолдинге Hearst Shkulev Media

28 августа, 14:12
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Бизнесмен Виктор Шкулев выкупил долю американского Hearst Corporation в холдинге Hearst Shkulev Media. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собеседника, знакомого с ситуацией.

В холдинг Hearst Shkulev Digital Regional Network входят 43 региональных сайта, включая «Фонтанку», уральский E1.ru, новосибирский Ngs.ru, омский Ngs55.ru, челябинский 74.ru и другие локальные медиаплощадки. Сайты работают на одной технологической платформе и объединены в единую рекламную сеть.

Виктор Шкулев подтвердил информацию о выкупе доли. Сумма сделки не уточняется, однако Шкулев рассказал, что сам выступил инициатором сделки с привлечением собственных средств.

Причиной выкупа доли зарубежного владельца собеседник издания назвал «многочисленные упреки в финансировании деятельности городских порталов в России американской стороной». Он не уточнил, кто был недоволен присутствием зарубежного медиахолдинга в числе владельцев, но рассказал, что это вызывало вопросы к работе СМИ в регионах. Среди них источник назвал протесты против строительства храма в сквере Екатеринбурга, а также взрыв в жилом доме в Магнитогорске.

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