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В центре Москвы неизвестный выстрелил в голову бизнесмену
Бизнесмен получил пулевое ранение в голову в центре Москвы. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в правоохранительных органах.
«По предварительным данным, вечером в среду неизвестный несколько раз выстрелил в голову предпринимателя, когда тот находился в своем автомобиле», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что нападение произошло в Шмитовском проезде, пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. По мнению источника, скорее всего, преступление совершил работавший по заказу киллер.
В пресс-службе столичного главка полиции «Интерфаксу» подтвердили информацию о ранении мужчины в Москве. В ведомстве уточинили, что мужчину обнаружили в салоне его автомобиля с телесными повреждениями. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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