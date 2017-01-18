В центре Москвы неизвестный выстрелил в голову бизнесмену

Бизнесмен получил пулевое ранение в голову в центре Москвы. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, вечером в среду неизвестный несколько раз выстрелил в голову предпринимателя, когда тот находился в своем автомобиле», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что нападение произошло в Шмитовском проезде, пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. По мнению источника, скорее всего, преступление совершил работавший по заказу киллер.

В пресс-службе столичного главка полиции «Интерфаксу» подтвердили информацию о ранении мужчины в Москве. В ведомстве уточинили, что мужчину обнаружили в салоне его автомобиля с телесными повреждениями. Обстоятельства происшествия устанавливаются.