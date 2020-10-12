Бизнес-джет из расследования ФБК о Наиле Аскер-заде выставили на продажу

Бизнес-джет Bombardier Global 6000, которым, как сообщал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), пользовалась ведущая ВГТРК Наиля Аскер-заде, выставили на продажу. Объявление опубликовано на сайте дилера Jetcraft, обратило внимание «МБХ медиа».

Фото: Jetcraft

Номер самолета уже убрали с фюзеляжа. Однако его серийный номер 9762, указанный на сервисах отслеживания полетов, соответствует бортовому номеру T7-KLT, под которым летает бизнес-джет.

Цена бизнес-джета не называется на сайте дилера. Издание отмечает, что стоимость похожих моделей составляет от 35 до 40 миллионов долларов. При этом после выпуска в 2017 году он стоил 60 миллионов долларов.

В объявлении говорится, что самолет ввели в эксплуатацию в марте 2017 года, всего он совершил 598 перелетов, общее летное время составляет 1690 часов. С января 2020 года бизнес-джет находится в Нюрнберге.

в салоне достаточно приятно, мебель из ИКЕИ, кухня производства Республика Беларусь pic.twitter.com/o3vxCacB2U — Георгий Албуров (@alburov) October 12, 2020

Из данных Radarbox следует, бизнес-джет выполнил свой последний полет 1 января из Баден-Бадена в Нюрнберг.

В декабре 2019 года ФБК обнаружил, что Аскер-заде, которую, как утверждается, связывают близкие отношения с главой ВТБ Андреем Костиным, пользуется бизнес-джет стоимостью 60 миллионов долларов. Изначально самолет принадлежал дочерней структуре «ВТБ Лизинга», а затем был записан на офшор. Кроме того, ФБК узнал, что жена премьер-министра Дмитрия Медведева Светлана летает на Bombardier Global Express 5000 за 50 миллионов долларов, также принадлежавший структуре ВТБ.

В «ВТБ Лизинге» заявили, что самолеты, фигурирующие в расследованиях, не связаны «ни с группой ВТБ, ни какими бы то ни было аффилироваными с ней структурами».