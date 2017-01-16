Украина прекратит показ «Битвы экстрасенсов» после программы с «российскими военными»

Украинский телеканал СТБ перестанет показывать программу «Битва экстрасенсов» после того, как в эфире были показаны люди в камуфляже — «российские военные». Об этом сообщил в фейсбуке руководитель канала Владимир Бородянский.

Программа производства российского телеканала ТНТ вышла в эфире СТБ в воскресенье, 15 января.

«В этой программе показаны люди в камуфляже, по контексту программы это российские бывшие и\или действующие военные», — написал Бородянский. В программе, в частности, говорилось о возможном присутствии российских военных на Донбассе, добавил он.

«Показ данной программы с моральной точки зрения недопустим. Мне стыдно. Я приношу свои извинения телезрителям», — написал Бородянский.

После эфира телеканал СТБ решил прекратить показ «Битвы экстрасенсов» производства ТНТ. Сотрудников, которые допустили выход программы в эфир, уволят, сообщил Бородянский.

Украинский СТБ является одним из самых популярных телеканалов в стране. Он работает с 1997 года. Собственник канала — бизнесмен Виктор Пинчук.

С 2015 года на Украине действует закон, которые запрещает транслировать фильмы и сериалы, которые пропагандируют деятельность российских правоохранительных органов и силовых структур. Это стало одной из причин запрета на показ в стране Дождя — в эфире телеканала были показаны фильмы с участием актеров из «Квартета И» «О чем говорят мужчины» и «Быстрее, чем кролики».