В Киргизии опознали 32 погибших при авиакатастрофе под Бишкеком

В Республиканском бюро судебно-медицинской экспертизы опознали 32 погибших в результате падения грузового Boeing 747-400 в пригороде Бишкека, сообщает « Интерфакс ».

В Минздраве Киргизии сообщили, что останки еще нескольких человек остаются неопознанными. Экспертиза продолжается.

Грузовой самолет турецкой авиакомпании ACT Airlines разбился утром 16 января недалеко от аэропорта «Манас» рядом с Бишкеком. Это произошло при заходе на посадку. Лайнер летел из Гонконга в Стамбул и собирался совершить дозаправку в аэропорту.

Boeing упал на жилой поселок. В результате авиакатастрофы погибли 37 человек. Многие жертвы катастрофы находились на земле.

Среди опознанных — трое членов экипажа, а также 29 граждан Киргизии, среди которых много детей и две беременные женщины, говорится в списке жертв, поступившем в распоряжение «Интерфакса». В списке есть информация о гибели целых семей — жителей дачного поселка.

Причину падения еще не выяснили. Минтранс республики сообщил, что, по предварительным данным, лайнер мог не вписаться в посадочную полосу из-за сильного тумана. Среди версий рассматривают ошибку пилотов. На месте крушения самолета нашли один из двух бортовых самописцев. Поиски второго черного ящика продолжаются.

Вторник, 17 января, в Киргизии объявлен днем траура.