Прямой эфир
59,85
63,47
55,63
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
В Татарстане придумали способ сохранить пост президента республики
Украина подала иск к России в Международный суд ООН
«Кавказ.Реалии» сообщил о гибели личного охранника Кадырова
«Кавказский узел» сообщил о первом деле о недоносительстве по «закону Яровой»
Первый канал назвал предварительную причину утечки серии «Шерлока»

В Киргизии опознали 32 погибших при авиакатастрофе под Бишкеком

Новости
21:26, 16 января
191
0
Поделиться

В Республиканском бюро судебно-медицинской экспертизы опознали 32 погибших в результате падения грузового Boeing 747-400 в пригороде Бишкека, сообщает «Интерфакс».

В Минздраве Киргизии сообщили, что останки еще нескольких человек остаются неопознанными. Экспертиза продолжается.

Грузовой самолет турецкой авиакомпании ACT Airlines разбился утром 16 января недалеко от аэропорта «Манас» рядом с Бишкеком. Это произошло при заходе на посадку. Лайнер летел из Гонконга в Стамбул и собирался совершить дозаправку в аэропорту. 

Boeing упал на жилой поселок. В результате авиакатастрофы погибли 37 человек. Многие жертвы катастрофы находились на земле. 

Крушение грузового Boeing 747 под Бишкеком. Все факты. Фото и видео с места катастрофы

Среди опознанных — трое членов экипажа, а также 29 граждан Киргизии, среди которых много детей и две беременные женщины, говорится в списке жертв, поступившем в распоряжение «Интерфакса». В списке есть информация о гибели целых семей — жителей дачного поселка.

Причину падения еще не выяснили. Минтранс республики сообщил, что, по предварительным данным, лайнер мог не вписаться в посадочную полосу из-за сильного тумана. Среди версий рассматривают ошибку пилотов. На месте крушения самолета нашли один из двух бортовых самописцев. Поиски второго черного ящика продолжаются.

Дрон снял место крушения Boeing 747 в Киргизии

Вторник, 17 января, в Киргизии объявлен днем траура. 

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Валерий Рашкин: «Я четко говорил правду, это не нравилось Володину»
Кашин и номенклатурное царство
Золото Улюкаева, крепкий Орешкин и трусы против Wi-Fi
Виктор Ерофеев: «Вы не справитесь с народом, пока не найдете нового Петра Первого»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram Viber YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2