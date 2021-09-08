Биохакера Сергея Фаге задержали в Домодедово по подозрению в контрабанде наркотиков

Домодедовский городской суд Московской области арестовал на 30 суток основателя сервиса бронирования Ostrovok.ru и биохакера Сергея Фаге по делу о контрабанде наркотиков в особо крупном размере (часть 3 статьи 229.1 УК). Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на пресс-службу суда.

Фото: Сергей Фаге / Facebook

Подробности уголовного дела в суде не привели.

26 августа пресс-служба Домодедовской таможни сообщила о задержании прилетевшего из Швейцарии гражданина Украины, в ручной клади которого обнаружили капсулу с амфетамином и пропитанную ЛСД бумагу.

Личность пассажира в сообщении не раскрывается. Знакомый Фаге подтвердил «Медузе»*, что речь в пресс-релизе идет о предпринимателе. Пресс-секретарь Домодедовской таможни Софья Реснянская также подтвердила изданию vc.ru, что задержанный — Сергей Фаге.

Часть 3 статьи 229.1 предусматривает лишение свободы на срок от десяти до 20 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

В 2017 году Фаге написал для vc.ru статью о биохакинге — отношении к человеческому телу как к компьютеру, который можно улучшить путем досконального изучения жизненных показателей, «настройки» режима сна, питания и тренировок, а также приема биодобавок и других препаратов.

«По моим оценкам, даже без серьезного медицинского прогресса в сто лет я буду в отличной ментальной и физической форме и в итоге проживу дольше, чем любой другой человек в истории на 2017 год. А с техническим прогрессом (который к 2085 году, когда мне будет 100 лет, очевидно наступит) вполне достижимо бессмертие», — писал Фаге в своей статье. Материал получил большой резонанс.

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