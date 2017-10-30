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МВД заподозрило руководство Бинбанка, «Югры» и «Открытия» в хищениях

30 октября, 13:04
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МВД запросило у Центробанка информацию о руководстве Бинбанка, банка «Югра» и «ФК Открытие». Ведомство заподозрило топ-менеджеров в хищении активов. Об этом говорится в письме замглавы МВД Михаила Ваничкина в Госдуму, с которым ознакомился «Интерфакс».

Кроме того, министерство попросило предоставить информацию о возможной противоправной деятельности сотрудников ЦБ, которые, по мнению МВД, могут быть причастны к хищению активов из Бинбанка, «Югры» и «Открытия».

Это письмо стало ответом на запрос Госдумы, которая попросила МВД объяснить, из-за чего банки потеряли активы, а также потребовала информацию об установлении ответственных за случившееся.

В МВД пояснили, что ЦБ не запрашивал информацию о противоправных действиях в банках. Вместо этого ЦБ и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) неоднократно запрашивали сведения о расходовании денег, выделенных в
2016-2017 годах на санацию кредитных организаций. При этом ведомство не смогло раскрыть эту информацию в соответствии с законом «О банках и банковской деятельности».

В конце июля ЦБ отзывал лицензию у банка «Югра». Позднее регулятор объявил о санации Открытия» и Бинбанка. Временная администрация «Открытия» списала с личных счетов топ-менеджеров, руководителей филиалов банка и бухгалтеров средства для докапитализации. Точная сумма списанных денег неизвестна.

18 октября «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванные источники сообщал, что Центробанк внесет в «черный список» более 120 топ-менеджеров банка «Открытие». В начале октября в ЦБ сообщили, что рассматривают возможность объединения «Открытия» и Бинбанка.

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