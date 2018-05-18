Билл Гейтс рассказал о вопросах Трампа об отличии ВИЧ от вируса папилломы человека

Президент США Дональд Трамп дважды просил основателя Microsoft Билла Гейтса объяснить ему разницу между ВИЧ и ВПЧ (вирус папилломы человека). Об этом сам Гейтс рассказал сотрудникам на мероприятии его благотворительного фонда Bill & Melinda Gates Foundation, видео оказалось в распоряжении телеканала MSNBC.

MSNBC отмечает, что видеозапись ранее нигде не публиковалась. На ней Билл Гейтс отвечает на вопросы сотрудников фонда. Гейтс говорит, что не встречался с Дональдом Трампом до того, как он был избран президентом США, и даже «избегал его». Впервые Гейтс встретился с Трампом в декабре 2016 года в Trump Tower, а второй раз — в марте 2017 года в Белом доме.

Exclusive footage obtained by All In... Bill Gates dishes on his meetings with Donald Trump. More tonight at 8PM ET. #inners pic.twitter.com/Zoehj1WTfk — All In w/Chris Hayes (@allinwithchris) May 17, 2018

«На обеих встречах Трамп спрашивал меня, приводит ли вакцинация к негативным последствиям, потому что он думал о создании комиссии, которая бы исследовала побочные эффекты вакцин. Кто-то, я думаю, это был Роберт Кеннеди-младший, сказал ему, что вакцины приводили к плохим последствиям. Я сказал, что нет, не стоит делать этого. Оба раза он хотел знать, есть ли разница между ВИЧ и ВПЧ. Я был в состоянии объяснить, что их редко путают», — рассказал аудитории Гейтс. После этого все начали смеяться.

Предприниматель также рассказал, что давал Трампу совет «быть лидером, который продвигает инновации». Он советовал Трампу, в частности, обратить внимание на развитие вакцин от различных болезней.

Гейтс также рассказал, что во время встреч был шокирован тем, сколько Трамп знает о его дочери Дженнифер. По его словам, они столкнулись на шоу лошадей во Флориде, а спустя 20 минут Трамп прилетел на вертолете в то же место, где стояла Дженнифер. Гейтс предположил, что Трамп хотел сделать «парадный выход на вертолете». Он добавил, что его жене и матери Дженнифер Мелинде Гейтс это «тоже» не понравилось.

Guardian отмечает, что с момента разговора с Гейтсом Трамп, по всей видимости, отказался от планов исследовать теории, связывающие детскую вакцинацию и аутизм. Роберт Кеннеди-младший рассказал изданию, что родители и общественные деятели, которые выступали за исследования, почувствовали «огромное предательство и разочарование» по поводу решения президента.

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) поражает иммунную систему. ВИЧ-инфекция может привести к СПИД, однако при ранней диагностике и лечению, этого удается избежать. Вирус папилломы человека (ВПЧ) является самой распространенной вирусной инфекцией половых путей. При некоторых типах ВПЧ может развиться рак шейки матки.