Bild узнал о тайной посадке самолета с Навальным в берлинском аэропорту

Самолет, на котором доставили Алексея Навального из Омска в Берлин, должен был приземлиться в аэропорту Шенефельд, однако совершил посадку в другом аэропорту, Тегеле. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники.

Фото: Christian Mang / Reuters

Согласно данным сервиса Flightradar24, самолет с Навальным прилетал в Шенефельд. Однако Bild пишет, что это была дезинформация, за которой стояла «сознательная тактика по маскировке», запущенная по соображениям безопасности.

В результате самолет приземлился в военной части аэропорта Тегель.

Самолет с Навальным прибыл из Омска в 08:46 по местному времени (09:46 мск). После чего политика доставили в клинику «Шарите».

Представители клиники заявили, что сейчас проводится «обширная медицинская диагностика» состояния Навального. Позже в клинике уточнили РИА Новости, что заявление лечащих врачей Навального ожидается в понедельник 24 августа.