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Bild сообщило о разработке Киссенджером плана по нормализации отношений России и США

Новости
00:50, 27 декабря
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Бывший госсекретарь США Генри Киссенджер разрабатывает план для избранного президента США Дональда Трампа по нормализации отношений с Россией, сообщает немецкий таблоид Bild со ссылкой на данные европейских спецслужб. 

Киссенджер должен стать посредником между Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, отмечает Bild. Например, Киссенджер Трампу предлагает признать превосходство России на юго-западных территориях бывшего СССР.

Также Киссендер посоветовал Трампу добиться отмены санкций в отношении России. «Ключевая идея [Киссенджера] —Россия гарантирует безопасность в восточной Европе, и будет постепенно снижать свою активность в этом регионе. Взамен, запад не будет вмешиваться в крымский вопрос», — пишет Bild. 

В ноябре Reuters сообщило, что Евросоюз планирует продлить действие санкций в отношении России до января 2017 года, когда избранный президент США Дональд Трамп вступит в должность. С точки зрения Брюсселя продлить санкции будет сложнее, если при Трампе отношения России и США будут улучшаться, отметило агентство. 19 декабря Евросоюз продлил экономические санкции против России до 31 июля 2017 года. 

Также в декабре эксперты агенства Bloomberg высказали мнение, что в 2017 году США начнут смягчать санкции в отношении России, введенные в 2014 году из-за конфликта на Украине. Многие участники опроса Bloomberg посчитали, что Евросоюз последует примеру США по ослаблению санкций.

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