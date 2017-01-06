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Байден сообщил о «секретных» действиях США в ответ на российские кибератаки
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Байден сообщил о «секретных» действиях США в ответ на российские кибератаки

Новости
09:27, 6 января
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Вашингтон в ответ на российские кибератаки предпринял ряд мер, о которых не будет объявлено публично. Об этом вице-президент Джо Байден сообщил в интервью PBS.

Associated Press

«Когда меня месяц назад спросили о нашем ответе на хакерские взломы, я ответил, что (...) о каких-то наших действиях вы узнаете, а о каких-то нет. И были уже предприняты и те, и другие», — сказал Байден. Он напомнил о расширении санкций против России, в частности, о высылке дипломатов из США. Вице-президент выразил надежду, что о предпринятых секретных мерах не станет известно публично.

Комментируя подготовленный спецслужбами доклад о кибератаках на Демпартию США, Байден отметил, что у разведывательных служб есть подкрепленная «значительными доказательствами» уверенность, что «Россия предприняла попытку вмешаться в выборы в США». При этом, по словам вице-президента, доказательства того, что Россия пыталась устроить непосредственные фальсификации на выборах, отсутствуют.

В ходе интервью вице-президент также увидел «опасные» признаки в том, что избранный президента США Дональд Трамп выступал с критикой разведывательного сообщества в связи с расследованием российского вмешательства в выборы.

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О подготовке доклада, посвященного причастности России к хакерским атакам, стало известно накануне. В Белом доме сообщили, что документ был передан президенту США Бараку Обаме. Открытая часть доклада будет опубликована на следующей неделе. Как рассказали источники СNN, в документе называются посредники со стороны России, передавшие Wikileaks украденную переписку Демпартии США.

Российские власти отвергают обвинения в попытке повлиять на исход президентских выборов. В конце декабря Кремль отказался от высылки американских дипломатов после того, как аналогичное решение приняли власти США.

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