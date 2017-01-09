Суд во Владивостоке отменил решение об уничтожении Библии

Ленинский районный суд Владивостока года решил не уничтожать изъятую у «Армии спасения» религиозную литературу, в том числе 36 экземпляров Библии. Об этом сообщается на сайте Российского объединенного Союза христиан веры евангельской.

Суд исключил из результативной части постановления требование об уничтожении литературы и печатных материалов, однако оставил в силе требование об их конфискации и вывод о признании организации виновной.

В декабре 2016 года местную организацию «Армия спасения» признали виновной по части 3 статьи 5.26 КоАП (осуществление религиозной организацией деятельности без указания своего официального полного наименования, в том числе выпуск или распространение в рамках миссионерской деятельности литературы без маркировки с указанным наименованием или с неполной либо заведомо ложной маркировкой). Она была оштрафована на 30 тысяч рублей, а изъятые у нее религиозные книги по решению мирового суда должны были быть уничтожены.

Принятые летом в рамках так называемого «пакета Яровой» поправки в антитеррористическое законодательство ввели запрет на выпуск религиозными организациями в рамках миссионерской деятельности литературы и других материалов без соответствующей маркировки.