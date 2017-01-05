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Российская биатлонистка Аввакумова получила возможность выступать за сборную Южной Кореи
Российская биатлонистка Екатерина Аввакумова сменила гражданство и получила право выступать за сборную Южной Кореи. Об этом сообщается на официальном сайте Благотворительного фонда содействия развитию спорта имени заслуженного тренера СССР В. Н. Бучина.
Аввакумова завоевывала медали на этапах Кубка России, стала двукратным победителем чемпионата России по летнему биатлону в 2014 году, а также заняла второе место на чемпионате России в 2016 году.
Ранее право выступать за Южную Корею получили биатлонисты Анна Фролина и Александр Стародубец. Получения гражданства этой страны также ожидает Тимофей Лапшин, который неоднократно завоевывал медали на этапах Кубка мира.
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