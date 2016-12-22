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Россия отказалась от юниорского ЧМ и этапа Кубка мира по биатлону
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Россия отказалась от юниорского ЧМ и этапа Кубка мира по биатлону

Новости
20:47, 22 декабря
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Россия уведомила Международный союз биатлонистов (IBU), что не будет в 2017 году проводить юниорский Чемпионат мира, который должен был пройти в городе Остров (Псковская область), и этап Кубка мира по биатлону в Тюмени. Об этом сообщается на сайте IBU. Также двое российских биатлонистов были отстранены от совернований. 

РИА Новости

Решение о том, где будут проводиться эти соревнования будет принято позже. Юниорский ЧМ должен был пройти в Острове с 21 по 28 февраля 2017 года. Этап Кубка мира в Тюмене был запланирован на 9-12 марта.

«Это важный шаг для Российского союза биатлонистов — показать миру и IBU, что ситуация сейчас очень серьезная. Это поможет международной семье биатлонистов сосредоточиться на спорте во время всех этих событий», — сказал президент IBU Андерс Бессеберг. 

Также IBU начал расследование в отношении 29 российских биатлонистов, которые были упомянуты в докладе Всемирного антидопингового агентства (WADA) о допинге в российском спорте. Расследование также начнется и в отношении Российского союза биатлонистов. Кроме того, IBU принял решение временно отстранить от соревнований двух российских биатлонистов, в отношении которых было уже откыто расследование Международным олимпийским комитетом. Имена этих спортсменов не называются. 

Ранее сборные Чехии, Великобритании и Норвегии решили бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени. Такое решение они приняли в связи с докладом WADA, в котором утверждалось, что российские спортсмены и чиновники были причастны к махинациям на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

15 декабря WADA отправило IBU список из 31 российского биатлониста. Этих спортсменов агентство подозревает в употреблении допинга. 

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