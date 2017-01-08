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Бежавший из КНДР дипломат рассказал о ядерных планах страны

Новости
09:06, 8 января
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Северная Корея поставила цель к 2018 году создать межконтинентальную баллистическую ракету с ядерной боеголовкой, способную нанести удар по США, заявил в интервью южнокорейскому агентству «Рёнхап» бежавший в 2016 году в Сеул северокорейский дипломат Тхэ Ен Хо.

«КНДР поставила цель завершить разработку ракет, способных нанести удар по США, и создать ядерные боеголовки для оснащения ими таких ракет к концу 2017 или началу 2018 года. Таким образом Пхеньян собирается использовать политический перелом — смену власти в США и Южной Корее», — рассказал бывший дипломат.

Ранее в новогоднем обращении к нации лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что разработка межконтинентальной баллистической ракеты вступила в заключительную фазу. 

В 2016 году Северная Корея провела два ядерных испытания, несмотря на протесты со стороны Совбеза ООН.

Напомним, заместитель посла КНДР в Великобритании Тэ Ен Хо бежал с семьей в Южную Корею в августе 2016 года. Тэ Ен Хо, бывший заместитель посла КНДР в Великобритании, бежал с семьей в Южную Корею в августе 2016 года. Он является одним из самых известных перебезчиков из Северной Кореи.

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