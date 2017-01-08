Прямой эфир
59,60
62,77
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
Посольство России заявило об отсутствии россиян среди погибших при теракте в Иерусалиме
Устюгов выиграл «Тур де Ски» с рекордом по числу побед
Ильдар Дадин прибыл в колонию в Алтайском крае
Четверым российским скелетонистам вернули право участвовать в соревнованиях

В Москве задержали организатора акции «В метро без штанов»

Новости
20:42, 8 января
203
0
Поделиться

В Москве полиция задержала организатора акции «В метро без штанов». Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Имя организатора не называется. Однако, как утверждает издание, именно задержанный был администратором сообщества акции в социальной сети «ВКонтакте». Его аккаунт называется Марк Веселый.

Из-за того, что организатора акции задержали, мероприятие пришлось отложить. Несколько молодых людей планировали проехать без штанов несколько станций, сев на поезд на станции «Цветной бульвар». Акцию решили провести в другой день.

По информации Life, задержанному организатору пытались вменить статью 20.2 административного кодекса — организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка. Задеражанный заявил, что не согласен с этим. По его словам, «никакого нарушения общественного порядка не было».

Флешмоб «В метро без штанов» проводится с 2002 года. Он появился в Нью-Йорке. Его участники пытаются вести себя естественно, находясь без штанов или юбок в вагоне поезда метро.

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Виктор Шендерович: «Это наша проблема: чтобы помогать людям, нужно дружить с Путиным»
Новогодний выпуск #ВечерняЯХиллари: Юрий Лоза, Вася Обломов, Валерия и другие встречают 2017
Премьера на дожде. Концерт Леонида Парфенова и Арт-группы «Мейделех» «Главные песни о старом»
Леонид Парфенов: «Из всей этой истории без тяжелого всенародного похмелья не выйти»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2