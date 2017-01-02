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В Бразилии погибли 60 человек в результате беспорядков в тюрьме

Новости
20:29, 2 января
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Около 60 человек погибли в результате тюремного бунта в городе Манаус на северо-западе Бразилии, сообщает Reuters со ссылкой на главу управления общественной безопасности штата Амазонас Сержиу Фонтеса.

По словам Фонтеса, число жертв беспорядков может возрасти, когда власти получат более четкое представление о масштабах мятежа.

Беспорядки в исправительном учреждении начались вечером 1 января из-за драки двух враждующих группировок. В ходе беспорядков заключенные взяли в заложники 12 тюремных надзирателей, а также нескольких заключенных.

В результате переговоров, продолжавшихся несколько часов, заложников отпустили, а устроившие бунт заключенные сдали оружие.

Сообщается также, что во время беспорядков нескольким заключенным удалось сбежать. Их число пока неизвестно, отмечает бразильский телеканал Globo.   

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