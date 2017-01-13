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Минюст зарегистрировал партию «Беспартийная Россия»

Новости
18:09, 13 января
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Министерство юстиции зарегистрировало партию «Беспартийная Россия». Она стала 77-й зарегистрированной в России партией, об этом сообщается на сайте Минюста.

Решение о регистрации «Беспартийной России» было принято 23 декабря 2016 года. Как рассказал ТАСС председатель партии Александр Сафошин, первый съезд партии прошел еще в 2013 году, но с тех пор зарегистрировать ее не удавалось. Также Сафошин добавил, что партия ведет работу по открытию отделений как минимум в половине регионов России. Согласно законодательству, если этого не будет сделано, регистрацию партии отменят. «Работа ведется, все хорошо идет», — подчеркнул Сафошин. Он отметил, что в будущем «Беспартийная Россия» планирует участвовать в выборах.

Как указывается на сайте партии, она была создана для участия беспартийных россиян в политической жизни страны. Своей социально-политической задачей партия обозначает «не самой приходить всяческими методами к власти, а обеспечить формирование и проведение в жизнь влиятельного и компетентного общественного мнения».

Также в уставе «Беспартийной России» указывается, что партия выступают за сильную власть президента «как гарантию политической стабильности и реализации требований Конституции». Своими приоритетами партия обозначает «эффективную систему социальных гарантий, перераспределение льгот в пользу реально нуждающихся и адресную социальную помощь».

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