Берлинская клиника: состояние Навального улучшается, он может вставать с больничной койки

Политика Алексея Навального отключили от аппарата ИВЛ, его состояние продолжает улучшаться. Об говорится в сообщении берлинской клиники «Шарите».

В «Шарите» заявили, что Навальный может на короткое время вставать с больничной койки.

В сообщении клиники отмечается, что публикация информации о состоянии здоровья Навального согласована лично с ним и его женой.

Алексею Навальному стало плохо в самолете из Томска в Москву 20 августа. Его госпитализировали, в течение двух дней он находился в омской больнице. После этого его перевезли на лечение в Германию. Немецкие врачи обнаружили в его организме следы нервно-паралитического вещества из группы «Новичок». Российские врачи утверждали, что оппозиционер впал в кому из-за нарушения обмена веществ.

7 сентября Навального вывели из комы. Правительство Германии объявило, что результаты трех независимых лабораторий в Швеции и Франции подтвердили наличии в пробах Навального вещества из группы «Новичок».

Der Spiegel писал, что Навального могли отравить «более агрессивным» видом яда «Новичок». Источники издание отмечали, что причастные к отравлению политика полагали, что он умрет в самолете.