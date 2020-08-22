Берлинская клиника начала «обширную медицинскую диагностику» состояния Навального

В берлинскую клинику «Шарите» поступил политик Алексей Навальный. Об этом сообщается на сайте медучреждения. Врачи начали диагностику его состояния.

Фото: Денис Каминев для RTVI

«В настоящее время проводится обширная медицинская диагностика. После завершения обследований и после консультации с семьей лечащие врачи прокомментируют заболевание и дальнейшие этапы лечения», — говорится в сообщении.

В клинике отметили, что обследование займет «некоторое время», поэтому попросили «о терпении».

Алексей Навальный был госпитализирован утром 20 августа с подозрением на отравление в омскую больницу. Ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Соратники Навального и его жена требовали перевезти его на лечение в немецкую клинику, однако омские врачи не давали на это согласия, объясняя нестабильным состоянием пациента.

Главврач омской больницы скорой помощи №1 заявлял, что они исключают версию отравления оппозиционера. Навальный находится в коме более двух суток.