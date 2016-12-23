Подозреваемого в совершении теракта в Берлине убили в Милане

Подозреваемый в совершении теракта в Берлине убит в Милане в результате перестрелки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник полиции.

По информации агентства, министр внутренних дел Италии Марко Миннити проведет экстренную пресс-конференцию в ближайшее время.

Издание La Repubblica отмечает, что перестрелка произошла в ночь с 22 на 23 декабря около одной из железнодорожных станций в Милане. Подозреваемый ранил одного из полицейских в плечо. Во время перестрелки подозреваемый в теракте кричал «Аллах акбар».

В понедельник, 19 декабря, грузовик врезался в толпу людей на рождественской ярмарке в западном районе Берлина. В результате теракта погибли 12 человек, около 50 получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».

Сообщалось, что немецкая полиция разыскивает гражданина Туниса, чьи личные документы были найдены в кабине грузовика. Подозреваемый 1992 года рождения мог использовать разные имена. Так, в одном документе он значится как Ахмед А, в другом — Анис А.

Позже газета Süddeutsche Zeitung написала, что подозреваемого зовут Анис Амри, он планировал уехать в Сирию для участия в военных действиях на стороне «Исламского государства».