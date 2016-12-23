Прямой эфир
60,98
63,78
54,74
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
Путин ответил на вопрос о вызове Геремеева на допрос по делу Немцова
Подозреваемого в совершении теракта в Берлине убили в Милане
Генпрокуратура проверит информацию о подкупе чиновников фармкомпанией Teva
«Мегафон» объявил о намерении купить Mail.ru Group

Подозреваемого в совершении теракта в Берлине убили в Милане

Новости
12:30, 23 декабря
6 425
0
Поделиться

Подозреваемый в совершении теракта в Берлине убит в Милане в результате перестрелки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник полиции.

По информации агентства, министр внутренних дел Италии Марко Миннити проведет экстренную пресс-конференцию в ближайшее время.

Издание La Repubblica отмечает, что перестрелка произошла в ночь с 22 на 23 декабря около одной из железнодорожных станций в Милане. Подозреваемый ранил одного из полицейских в плечо. Во время перестрелки подозреваемый в теракте кричал «Аллах акбар».

В понедельник, 19 декабря, грузовик врезался в толпу людей на рождественской ярмарке в западном районе Берлина. В результате теракта погибли 12 человек, около 50 получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство». 

Сообщалось, что немецкая полиция разыскивает гражданина Туниса, чьи личные документы были найдены в кабине грузовика. Подозреваемый 1992 года рождения мог использовать разные имена. Так, в одном документе он значится как Ахмед А, в другом — Анис А.

Позже газета Süddeutsche Zeitung написала, что подозреваемого зовут Анис Амри, он планировал уехать в Сирию для участия в военных действиях на стороне «Исламского государства». 

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Орнелла Мути: «Я была бы счастлива получить паспорт из рук Путина»
Утомленные Ельциным: почему Никита Михалков и патриоты боятся девяностых
Наталья Синдеева, Роман Баданин, Анна Монгайт подвели итоги года и рассказали, что ждать в 2017 году
Кто стоит за убийством российского посла: версии Белковского
«Деньги. Прямая линия»
17:00
В пятницу

Задайте вопрос экономисту Евгению Гонтмахеру
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2