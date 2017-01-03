Кемеровский губернатор попросил федеральные власти остановить рост цен на бензин
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к федеральным властям России с просьбой остановить рост цен на бензин. Об этом сообщается на сайте администрации региона.
Там отмечается, что в Сибири с 1 января 2017 года цена на бензин выросла в среднем на 20 копеек и составляет 24 рубля. «Это произошло без предупреждения, в нарушение всех договоренностей с областными властями. Причин не объясняют, людей просто ставят перед фактом: цена поднялась. К чему это может привести, мы сейчас видим на примере Мексики, где монополист задрал цены так, что люди уже на улицы вышли. Допускать такого мы не имеем права», — написал губернатор Кемеровской области в телеграмме.
Телеграмма была направлена премьер-министру России Дмитрию Медведеву. В сообщении подчеркивается, что цена на «самую ходовую» марку бензина АИ-92 за 2016 год выросла на 1,8 рубля. «Последнее повышение было десять дней назад, а всего за прошедший год цена увеличивалась пять раз», — говорится в сообщении. Рост цен на бензин в регионе губернатор Кемеровской области назвал «настоящим беспределом».
Помимо жалобы федеральным властям, Тулеев «поручил подготовить необходимые материалы на имя руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева для принятия мер антимонопольного реагирования».
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