Белорусская оппозиция назвала недопустимым создание в России резерва силовиков для Минска

Координационный совет белорусской оппозиции считает недопустимым формирование на территории России или другого государства «вооруженных группировок для использования на территории Беларуси». Об этом говорится в заявлении совета.

По мнению оппозиции, это противоречит международному праву и консолидированной позиции белорусского общества.

«Высказываем сожаление, что по запросу действующего президента, который должен выступать гарантом Конституции, в Российской Федерации сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов для их использования на территории Беларуси», — отметили в Совете.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что по просьбе Александра Лукашенко в России создан резерв сотрудников правоохранительных органов для помощи Беларуси в случае необходимости. Путин заявил, что российские силы не будут использоваться до тех пор, пока «экстремистские элементы» в Беларуси «не перейдут границ, не начнут разбой».

В заявлении Координационного совета также говорится, что он придерживается позиции невмешательства во внутренние дела Беларуси, поэтому просит «любых иностранных партнеров воздержаться от заявлений о представлении интересов белорусского общества, об оказании помощи Координационному Совету».