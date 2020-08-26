Белорусская «Комсомольская правда» стала печататься в России. Ее перестали выпускать в Минске после статей о протестах

Газета «Комсомольская правда в Беларуси» стала печататься в России после того, как государственное издательство «Белорусский дом печати» стало отказывать ей в печати. Это следует из выходных данных номера газеты за 25 августа, обратил внимание корреспондент Дождя.

Фото: Мария Борзунова / Дождь

Тираж от 24 августа напечатала подмосковная типография «Прайм Принт», с которой сотрудничает российский издательский дом «Комсомольская правда». Газета поступила в продажу в Минске на следующий день.

Также редакция отпечатала четыре выпуска, которые отказался издавать «Белорусский дом печати».

«Пусть с опозданием, но они появились в продаже на торговой точке редакции, а также будут переданы „Белпочте“ для доставки нашим подписчикам», — сообщило издание.

Главный редактор газеты Андрей Левковский рассказал Tut.by, что теперь газета не продается в киосках «Белсоюзпечати». «Объяснение такое: в связи с тем, что газета поступает позже (ее нужно доставить из России), она не успевает в экспедицию», — сообщил он.

15 августа «Комсомольская правда в Беларуси» поставила на обложку фотографии людей, избитых в изоляторе на Окрестина в Минске после разгона демонстраций, поместив над ними фразу замглавы МВД: «Издевательств никаких не было». После этого «Белорусский дом печати» стал отказываться печатать газету.