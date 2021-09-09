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Белгородский суд решил экстрадировать белоруса, которого на родине обвиняют в участии в массовых беспорядках

9 сентября, 15:17
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Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Новости

Белгородский областной суд принял решение об экстрадиции в Беларусь 31-летнего жителя Бреста Вадима Дубойского, сообщает «Медиазона.Беларусь» со ссылкой на его сестру.

В Беларуси Дубойского обвиняют в участии в массовых беспорядках (статья 293 УК Беларуси). 

Мужчину задержали на акции в августе 2020 года. Мать Дубойского говорила «Настоящему времени»*, что силовики ранили его резиновой пулей в ногу во время акции, а после задержания избивали.

После выхода на свободу Дубойский снял побои. Вскоре, по словам родственников, его снова задержали и отвезли в СК Беларуси. После недели в изоляторе временного содержания мужчину отпустили под подписку о невыезде.

В сентябре прошлого года он уехал в Россию. «Настоящее время»* сообщало, что после начала задержаний белорусов в России зимой 2021 года Дубойский решил перейти границу с Украиной. В апреле года сестре мужчины позвонил капитан полиции поселка Красная Яруга в Белгородской области. Он заявил, что Дубойского задержали пограничники за незаконное пересечение границы, после этого он оказался в СИЗО-3 Белгорода.

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*По решению Минюста России «Настоящее время» включено в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента

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