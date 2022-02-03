Беларусь обвинила Украину в запуске дрона-разведчика. Киев назвал это провокацией

МИД Беларуси выразил «решительный протест» Украине из-за пересечения украинским дроном украинско-белорусской границы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Посла Украины в Беларуси Игоря Кизиму вызвали в ведомство.

По данным МИД Беларуси, 24 января украинский беспилотник пересек границу Беларуси и был зафиксирован в воздушном пространстве республики, после чего «принужден к посадке специалистами Вооруженных сил».

«На основе анализа данных бортовой аппаратуры доподлинно установлено, что он был запущен с территории Украины в целях проведения нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном „Брестский“», — утверждается в сообщении ведомства. Также МИД Беларуси обвинил Украину в «намеренной провокации эскалацию обстановки в регионе».

В свою очередь пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко назвал «провокацией» обвинения со стороны Беларуси. «На замену мифическим „тоннам оружия“ пришли „беспилотники". Украина не использовала БПЛА», — написал он в фейсбуке. Николенко также призвал Минск «не подыгрывать дестабилизационным действиям России», отметив, что спокойствие на границе Беларуси и Украины «в интересах всего региона».