Беларусь и Россия договорились о возобновлении транспортного сообщения

Беларусь и Россия договорились о поэтапном возобновлении транспортного сообщения, сообщает «Белта» со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Представители двух стран договорились разработать план мероприятий по согласованию между Роспотребнадзором и санитарно-эпидемиологической службой Минздрава Беларуси, а также обсудили возобновление авиасообщения.

«Российская сторона отметила, что меры, принимаемые гражданской авиацией Беларуси по защите общественного здоровья, эффективны и соответствуют международным рекомендациям и стандартам», — подчеркнули в белорусском Минтрансе.

Граница с Беларусью была закрыта с середины марта. Тогда же Россия закрыла границы со всеми странами, кроме Финляндии и Азербайджана, а также полностью закрыла международное авиасообщение за исключением специальных рейсов. Сейчас в Беларусь из России можно попасть на личном транспорте, международный общественный не работает.

В июле Россия начала возобновлять перевозки — например, уже можно поехать в Турцию, Танзанию, Великобританию, Черногорию и Швейцарию. Беларусь с конца июля ведет переговоры о возобновлении полетов.