В Якутии вахтовики на «Уралах» намеренно задавили медведя

В интернете опубликовали видео убийства медведя в Якутии. На кадрах видно, как два грузовика «Урал» преследуют медведя, а затем несколько раз намеренно переезжают животное. При этом водители снимали происходящее на мобильный телефон. На видео слышны крики «Дави, дави его!». Местные СМИ назвали людей на записи вахтовиками.