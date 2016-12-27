В Якутии вахтовики на «Уралах» намеренно задавили медведя
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В интернете опубликовали видео убийства медведя в Якутии. На кадрах видно, как два грузовика «Урал» преследуют медведя, а затем несколько раз намеренно переезжают животное. При этом водители снимали происходящее на мобильный телефон. На видео слышны крики «Дави, дави его!». Местные СМИ назвали людей на записи вахтовиками.
Министерство охраны природы по республике Саха (Якутия) начало проверку, сообщает РИА Новости. Также прокуратура Якутии направила видеоролик в региональное УМВД.
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