«Бавария» выиграла Лигу чемпионов

«Бавария» в финальном матче Лиги чемпионов обыграла ПСЖ и стала победителем турнира. Встреча, проходившая в Лиссабоне, завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч на 59-й минуте забил Кингсли Коман.

«Бавария» в шестой раз выиграла Лигу чемпионов. Ранее мюнхенский клуб становился победителем турнира в 1974, 1975, 1976, 2001 и 2013 годах. ПСЖ играл в финале Лиги чемпионов впервые.

В связи с пандемией коронавируса футбольный сезон, в том числе Лига чемпионов, был прерван. В результате УЕФА принял решение провести оставшиеся матчи турнира в формате «Финала восьми» в Португалии — со стадии 1/4 финала команды играли по одному раз друг с другом.