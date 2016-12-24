Россия ввела батальон военной полиции в Алеппо

Российский батальон военной полиции ввели в освобожденные кварталы сирийского города Алеппо для поддержания порядка. Об этом сообщило Минобороны России, передает «Интерфакс».

«В настоящее время подразделение совершило марш с авиабазы Хмеймим в город Алеппо для выполнения задач в составе российского Центра примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике», — сообщили в ведомстве.

Ожидается, что военнослужащие батальона окажут помощь городским властям Алеппо в обеспечении порядка. Подразделение также будет обеспечивать безопасность военнослужащих Центра примирения враждующих сторон, специалистов противоминного центра и персонала мобильных госпиталей и гуманитарных конвоев.

В Минобороны подчеркнули, что батальон укомплектован «только военнослужащими по контракту».

Накануне власти Сирии сообщили о полном освобождении Алеппо от террористов и установлении полного контроля над городом. Бои за Алеппо велись в течение нескольких последних месяцев при поддержке российской авиации. Западные страны увтерждали, что авиаудары привели к гибели мирных жителей, а также представителей оппозиции, которые противостоят президенту Сирии Башару Асаду. Власти России подчеркивали, что бомбардировкам подвергались только позиции боевиков.

В начаде декабря в сети появилось видео с военной базы Ханкала неподалеку от Грозного, на котором, как утверждалось, были сняты военные, готовящиеся к отправке в Сирию. Собеседник, близкий к руководству Чечни, подтвердил Дождю подлинность записи. Он уточнил, что на ней сняты представители военной полиции. Позднее «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны, сообщили, что в Сирию планируют отправить служащих дислоцированных в Чечне батальонов специального назначения «Восток» и «Запад». Собеседники газеты утверждали, что в конце ноября их переформировали в батальоны военной полиции.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг эти сведения, заявив, что российские войска не принимают участия в наземной операции в Сирии. Он также заявил, что в республике не существует батальонов «Восток» и «Запад».