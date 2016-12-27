Путин наградил нового главу «Башнефти» орденом «За заслуги перед Отечеством»

В нем говорится, что Шишкин получил орден за «заслуги при организации и проведении строительных и пусконаладочных работ судостроительного комплекса „Звезда“».

Судостроительный комплекс «Звезда» создается на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС). Заказчиками проекта выступают «Газпром», «Новотэк», «Совкомфлот», ОАО «ПМП» и «Роснефть», сообщается в презентации на сайте ДЦСС (.pdf). Верфь будет заниматься строительством судов и специальной морской техники.

Шишкин стал председателем правления «Роснефти» в середине октября. До этого он занимал должность вице-президента по энергетике, локализации и инновациям компании.