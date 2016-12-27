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Путин наградил нового главу «Башнефти» орденом «За заслуги перед Отечеством»

Новости
22:45, 26 декабря
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Президент Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей степени нового главу «Башнефти» Андрея Шишкина. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В нем говорится, что Шишкин получил орден за «заслуги при организации и проведении строительных и пусконаладочных работ судостроительного комплекса „Звезда“». 

Судостроительный комплекс «Звезда» создается на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС). Заказчиками проекта выступают «Газпром», «Новотэк», «Совкомфлот», ОАО «ПМП» и «Роснефть», сообщается в презентации на сайте ДЦСС (.pdf). Верфь будет заниматься строительством судов и специальной морской техники.

Шишкин стал председателем правления «Роснефти» в середине октября. До этого он занимал должность вице-президента по энергетике, локализации и инновациям компании.  

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