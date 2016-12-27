Путин наградил нового главу «Башнефти» орденом «За заслуги перед Отечеством»
Президент Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей степени нового главу «Башнефти» Андрея Шишкина. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В нем говорится, что Шишкин получил орден за «заслуги при организации и проведении строительных и пусконаладочных работ судостроительного комплекса „Звезда“».
Судостроительный комплекс «Звезда» создается на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС). Заказчиками проекта выступают «Газпром», «Новотэк», «Совкомфлот», ОАО «ПМП» и «Роснефть», сообщается в презентации на сайте ДЦСС (.pdf). Верфь будет заниматься строительством судов и специальной морской техники.
Шишкин стал председателем правления «Роснефти» в середине октября. До этого он занимал должность вице-президента по энергетике, локализации и инновациям компании.