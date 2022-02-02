Байден одобрил отправку около 3 тысяч американских военных в Европу

Президент США Джо Байден официально одобрил дополнительное развертывание американских войск в Восточной Европе. Об этом сообщают The Wall Street Journal и CNN со ссылкой на американских чиновников.

По словам источников WSJ, США отправят около двух тысяч военнослужащих в Польшу и Германию, а еще тысячу военных — в Румынию. Согласно данным CNN, в Польше будут развернуты около двух тысяч военных, в Румынии и других юго-восточных странах НАТО — еще несколько тысяч.

Ожидается, что 3 февраля Пентагон объявит, что «в ближайшие дни» в Европе будут развернуты дополнительные войска США.

Источники WSJ отметили, что Байден подписал документ о развертывании дополнительных войск после встречи с министром обороны страны Ллойдом Остином и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом армии Марком Милли. На прошлой неделе Остин обсуждал развертывание войск США со своими коллегами в Румынии, Германии и Польше, пишет издание.

«Они [американские военные] обучены и оснащены для различных миссий в нынешний период повышенного риска», — объяснил высокопоставленный представитель Минобороны США. Он добавил, что развертывание «предназначено для сдерживания угрозы» в отношении НАТО.

Также США привели 8,5 тысячи военнослужащих в повышенную боевую готовность на случай, если в короткие сроки потребуются силы реагирования НАТО, сообщает CNN. Телеканал отмечает, что в Европе уже дислоцируются десятки тысяч сил США и НАТО, которые можно использовать для дополнительного развертывания в странах Восточной Европы.

28 января Байден заявил, что США «в ближайшее время» перебросят дополнительные силы в Европу, поскольку Россия продолжает наращивать контингент возле границы с Украиной. Власти США и Европы опасаются, что Россия может атаковать Украину в ближайшее время.

При этом в Кремле неоднократно отвергали наличие планов по вторжению в Украину.

Фото на превью: Минобороны России