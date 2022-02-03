Байден сообщил об убийстве главы «Исламского государства»

США в ходе контртеррористической операции убили лидера «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России) Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Куреши. Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

Операция проходила на северо-западе Сирии. «Все американцы благополучно вернулись с операции. Сегодня утром я выступлю с речью перед американским народом», — говорится в заявлении Байдена.

Других подробностей операции на сайте Белого дома не приводится.

В твиттере Байден опубликовал фотографию, на которой он, вице-президент Камала Харрис и члены их команды наблюдают за операцией.

Фото: Джо Байден / Twitter

Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши — преемник прошлого лидера «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади, убитого в октябре 2019 году в ходе спецоперации американских сил на севере Сирии.

Глава Центрального командования США, генерал Кеннет Маккензи рассказывал, что Аль-Багдади укрывался в изолированном комплексе в сирийской провинции Идлиб в четырех милях от турецкой границы. По словам генерала, аль-Багдади нашли в туннеле внутри комплекса. Дональд Трамп, занимавший тогда пост президента США, утверждал, что лидер террористической группировки «плакал, причитал и кричал» перед смертью, однако Маккензи не стал подтверждать эту версию.